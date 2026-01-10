合歡山追雪亂象! 民眾乾脆逆向開.3車並肩擠一團

中部中心/張家維 南投報導

位在南投的合歡山，連日來將冰霰夾雪花，銀白世界人氣滾滾，雖然今天（10日）上午沒降雪，不過，低溫也抵擋不了衝上山的熱情民眾，但是因為道路狹窄，有民眾沒耐心乾脆逆向開，還出現三車"並肩"擠一團的亂象！

這邊也叭，那邊也叭，叭也沒用啊是能過去嗎？有駕駛乾脆下車指揮交通！沒下車的，在車上發脾氣，眼看逆向的已經害別人塞一團，竟然還有從兩車中間硬擠進去的，三車並肩一起塞，是個不打結不罷休的執念！一路塞上了武嶺，在停車場，當然也停到溢出來，辛苦的員警，又出動，幫忙疏導！

合歡山連日來飄降冰霰夾雪花，人氣滾滾不退，低溫抵擋不了衝上山的熱情民眾，雖然10日上午沒降雪，遊客興致不減！遇到了假日，全台遊客擠上合歡山，爭睹銀白美景！

提醒遊客，合歡山台14甲線，武嶺到小風口路段，部分路面還有結冰沒融化，限加掛雪鏈通行，其中武嶺到松雪樓段，容易打滑失控，建議採四輪傳動車輛，加掛雪鏈，玩也要玩得安全。





