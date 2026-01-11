合歡山追雪大亂！ 山路逆撞3車1傷 武嶺違停多

有民眾開車上山，過彎疑似失控逆向衝撞，造成3車受損。（圖／東森新聞）





武嶺追雪熱潮湧現，意外頻傳、亂象不斷。10日中午12時多，有民眾開車上山，過彎疑似失控逆向衝撞，造成3車受損、1人受傷。另一邊，武嶺亭人潮擠爆，道路違停大塞車，民眾為了拍雪景，冒險爬上山壁、站在路中拍照樣樣來，也讓警方疲於奔命。

對向白色休旅車，疑似過彎失控逆向衝來，先猛撞灰色休旅車，害灰車失控滑到對向，白車煞不住再迎面撞過來，驚險場面全被拍下。

南投仁愛分局第一組組長魏良哲：「該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛酒測值為零，本案相關肇事原因，由警方持續釐清中。」

1月10日中午12時多，民眾要到合歡山賞雪，開車從南投埔里往武嶺上山，開到霧社就失控連撞，造成3車損1人受傷送醫，原本追雪行程全打亂。

鏡頭一轉，現場氣氛完全不一樣，周日一大早，民眾就衝上武嶺追雪，道路塞到爆，卻完全澆不熄民眾熱情。

賞雪民眾vs.記者：「（覺得看到這個景色如何），超爽超美的。」

民眾開心比YA，還有人當場熱舞超嗨，武嶺低溫負3度，有人穿7件包緊緊，不怕冷的穿拖鞋就衝了。

賞雪民眾vs.記者：「（兩位你們是從哪裡來的），桃園，（那真的是很早欸），我們原本是想來看日出，沒想到是來看雪的很漂亮，而且一路上來的風景也很漂亮。」

追雪熱潮亂象也跟著來，許多民眾開車違停紅線，完全無視禁止停車的告示牌。

警員vs.違規民眾：「下來都下來，有聽到了嗎，再爬上去一次，我要製單舉發了，有沒有問題。」

這邊警方忙著驅離，違停車並開單，還得制止，爬上山壁拍照的民眾，就怕失足墜谷鬧人命，警方才一轉身，後方又冒出3輛車再度違停。

民眾vs.記者：「大家看到這個雪景都很興奮啊，有時候就會忘了危險，其實都潛在一些危險，要注意自己的安全。」

追雪民眾手機相機狂拍美景，銀白世界拍好拍滿，違規亂象多到讓警方忙翻，如果違停影響救援，跟除雪車通行，最高可罰1200元，攀爬山壁邊坡最高罰1萬5。

