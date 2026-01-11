合歡山追雪大亂！ 山路逆撞3車1傷 武嶺違停多
武嶺追雪熱潮湧現，意外頻傳、亂象不斷。10日中午12時多，有民眾開車上山，過彎疑似失控逆向衝撞，造成3車受損、1人受傷。另一邊，武嶺亭人潮擠爆，道路違停大塞車，民眾為了拍雪景，冒險爬上山壁、站在路中拍照樣樣來，也讓警方疲於奔命。
對向白色休旅車，疑似過彎失控逆向衝來，先猛撞灰色休旅車，害灰車失控滑到對向，白車煞不住再迎面撞過來，驚險場面全被拍下。
南投仁愛分局第一組組長魏良哲：「該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛酒測值為零，本案相關肇事原因，由警方持續釐清中。」
1月10日中午12時多，民眾要到合歡山賞雪，開車從南投埔里往武嶺上山，開到霧社就失控連撞，造成3車損1人受傷送醫，原本追雪行程全打亂。
鏡頭一轉，現場氣氛完全不一樣，周日一大早，民眾就衝上武嶺追雪，道路塞到爆，卻完全澆不熄民眾熱情。
賞雪民眾vs.記者：「（覺得看到這個景色如何），超爽超美的。」
民眾開心比YA，還有人當場熱舞超嗨，武嶺低溫負3度，有人穿7件包緊緊，不怕冷的穿拖鞋就衝了。
賞雪民眾vs.記者：「（兩位你們是從哪裡來的），桃園，（那真的是很早欸），我們原本是想來看日出，沒想到是來看雪的很漂亮，而且一路上來的風景也很漂亮。」
追雪熱潮亂象也跟著來，許多民眾開車違停紅線，完全無視禁止停車的告示牌。
警員vs.違規民眾：「下來都下來，有聽到了嗎，再爬上去一次，我要製單舉發了，有沒有問題。」
這邊警方忙著驅離，違停車並開單，還得制止，爬上山壁拍照的民眾，就怕失足墜谷鬧人命，警方才一轉身，後方又冒出3輛車再度違停。
民眾vs.記者：「大家看到這個雪景都很興奮啊，有時候就會忘了危險，其實都潛在一些危險，要注意自己的安全。」
追雪民眾手機相機狂拍美景，銀白世界拍好拍滿，違規亂象多到讓警方忙翻，如果違停影響救援，跟除雪車通行，最高可罰1200元，攀爬山壁邊坡最高罰1萬5。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
不斷更新／高山下雪再+1！塔塔加地區雪花紛飛美翻
獨家／武嶺「追雪炊煮」被抓包！ 元旦5人挨罰各3千元
期末考後衝武嶺死劫！ 東華男大生過彎失控墜谷亡
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 12
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 109
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 3 小時前 ・ 132
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 734
跟「阿滴英文」說再見！ 阿滴突宣布頻道改名 背後原因曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導百萬YouTuber阿滴近日無預警宣布，陪伴無數學習者成長、走過11年的YouTube頻道「阿滴英文」即將走入歷史，自2026年起，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 242
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 51
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 8
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 10 小時前 ・ 1
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光
0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 1
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 16
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
年輕女子「耳朵驚見香菇」 醫揭1習慣害的：長黴了
很多人會有「挖耳朵」的習慣，但可別為了貪圖一時的舒適而太常挖，否則恐會得不償失！兒科醫師黃士倫近日在臉書粉專透露，就有一名妙齡女子因為耳朵不適前來就診，但檢查後發現兩耳內竟然出現像香菇般的東西，竟然長黴菌了！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2