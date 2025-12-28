合歡山追雪注意！武嶺至松雪樓下午5時起雙向封閉

武嶺至松雪樓路段易發生打滑情形，下午5時將進行「雙向封閉」管制。（公路局中分局提供／劉慧茹南投傳真）

昨日深夜發生規模7.0強震，南投縣最大震度出現在合歡山的4級，但民眾遊興未受影響，中午從昆陽停車場至武嶺的道路出現回堵，遊客耐心等候上山。公路局中區養護工程分局稍早宣布，考量武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，下午5時將進行「雙向封閉」管制，禁止通行，提醒用路人注意。

受大陸冷氣團及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪（霰）、路面結冰機率，公路局為維護用路人行車安全，宣布台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於28日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

合歡山武嶺中午仍可見遊客車輛排隊上山。（截至合歡山即時監視影象／劉慧茹南投傳真）

另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將實施「雙向封閉」管制，禁止通行。29日早上7時將視天候及道路狀況，再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

公路單位提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行，也呼籲欲行經台8線及台14甲線的用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw），或下載「幸福公路APP」，亦可撥打中區養護工程分局04-23715030，或公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035查詢最新路況。

