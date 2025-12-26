合歡山降雪吸引大批追雪族前往，現場不僅有小朋友堆雪人、情侶求婚，甚至有民眾特地COSPLAY拍照，場面熱鬧非凡！然而，山區道路結冰濕滑，許多轎車在上坡路段打滑，需仰賴拖車業者協助，一次費用約2000元起跳。公路局已宣布「台14甲線翠峰至大禹嶺路段」於26日下午4點實施預警性封閉，27日上午7點將視天候路況再決定是否重新開放。

合歡山追雪熱！水晶宮路段易打滑求助拖車「一次2000起跳」。(圖／TVBS)

南投合歡山降雪吸引大批追雪族前往，現場有小朋友堆雪人、情侶求婚，甚至有民眾特地COSPLAY前往拍照，場面熱鬧。然而，山區道路結冰濕滑，許多轎車因只有前輪驅動，在上坡路段容易打滑，需要拖車業者協助拉上山，一次費用約2000元起跳。公路局因應路面積雪狀況，已宣布台14甲線翠峰至大禹嶺路段於26日下午4點實施預警性封閉。

冬季寒流來襲，合歡山水晶宮路段因積雪結冰，道路變得十分濕滑。許多車輛即使加裝雪鏈，仍然無法順利上山，必須依靠拖車業者協助。拖車業者使用鐵鍊將四輪驅動的貨車與轎車連結，幫助那些只有前輪驅動的轎車克服結冰路段的困難。有民眾表示，與其冒險嘗試自行開車上山，不如選擇更安全的拖車方式。

儘管上山過程充滿挑戰，但銀白色的雪景仍吸引眾多遊客。現場可見引擎蓋上積滿雪花的小鴨車，以及開心堆雪人的小朋友們。一位小朋友分享，雖然堆雪人有些困難，因為雪很冰會讓手感到疼痛，但仍然非常好玩。

合歡山武嶺亭附近成為熱門打卡地點，有民眾特意穿著毛茸茸的獸裝在雪地拍照，顯得格外吸睛。現場還有一對情侶前一天才在清境農場求婚成功，隔天帶著花束上武嶺追雪，為寒冷的天氣增添了浪漫氣氛。

仁愛分局翠峰派出所長謝木渝強調，由於山區仍有許多積雪導致路面濕滑，為了確保交通行車安全，必須進行預警性管制。公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺路段已於26日下午4點預警性封閉，是否重新開放將於27日上午7點視天候路況評估。

