合歡山道路恐結冰！台14甲線17時起封路 武嶺至松雪樓禁行

受大陸冷氣團影響，中央氣象署13日持續發布低溫特報，台14甲線高海拔路段有路面積雪和結冰機率，交通部公路局中區養護工程分局宣布，13日傍晚5時起車輛只出不進，武嶺至松雪樓路段雙向禁止通行。

台14甲線合歡山高海拔路段13日可能出現道路結冰或積雪，傍晚5時起實施預警性封路。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

據氣象署13日觀測紀錄，花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界台14甲線33K處（合歡山遊客中心）的合歡山測站最低溫已來到零下3.7度，同時南投縣仁愛鄉合歡山頂測站低溫也僅零下3.5度。

為此，公路局中區養護工程分局13日表示，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度可能降到0度以下，道路有路面積雪及結冰機率，13日傍晚5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。另考量台14甲線31.7K至32.7K武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，容易造成打滑，該路段雙向封閉管制，禁止通行。

依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度可能降到0度以下。（圖／公路局中區養護工程分局提供）

台8臨37線中橫便道則配合增開傍晚5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

封路措施預計將持續到14日早上8時，視天候及道路狀況，決定限加掛雪鏈車輛通行，或是開放通行。

公路局中區養護工程分局提醒，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，用路人出發前應確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

也可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路」APP，或撥打中區養護工程分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況

