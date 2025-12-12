合歡山部分路段已結冰 台14甲線翠峰至大禹嶺恐機動交管

寒流來襲，合歡山公路近日清晨已出現路面結冰現象。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

氣象預測，週六晚起至下週日受冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷，近期中橫公路部分路段都已有結冰現象，公路局今提醒，台14甲線高海拔路段有結冰機率，其中台14甲線翠峰至大禹嶺路段，不排除13日至15日期間，機動實施交管制。假日上山民眾務必留意。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，依目前氣象情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線高海拔路段有結冰機率，以及路面（肩）積冰不易消融情況，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段，本週六13日起至15日期間，將視天氣狀況不排除機動實施交管，如限掛雪鍊通行、預警性封路等，請駕駛人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈、小心慢行。

太管處今天也說，合歡山的氣溫明顯下降，未來更可能迎來降雪，尤其近期部分路段都已有結冰現象，車輛極易打滑，行駛時應該減速慢行注意路況，以保障出遊的安全。

太管處也提醒，不一定非得搶著清晨擠上山賞景。由於合歡山區的道路與停車空間有限，面對假日車潮塞車、停車空間有限等情況，建議分流上山時間，以避開壅塞時段，能以更輕鬆的步調欣賞山林光影。

保七總隊第九大隊員警於合歡山公路危險路段維護人車安全。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

合歡山區目前部分路段已有結冰情形，加上深夜及清晨溫度更低，容易發生車輛失控打滑或碰撞，太管處提醒避免深夜或疲勞駕駛；冬季往合歡山區，應先在山下備妥雪鏈，減速慢行，注意冰雪路況，也勿違停佔用道路，保持安全空間。

出發前，亦可透過交通部公路局網站，及合歡山公路CMS電子看板，掌握即時管制與發布加掛雪鍊資訊。

