合歡山部分路段結霜融解 路面打滑險釀禍

〔記者陳鳳麗／南投報導〕儘管下雪機率不高，今天仍有不少遊客把握假日，邀約上合歡山遊玩賞景，清晨因溫度低，台14甲線(31-33K)水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道容易造成車輛打滑，已有多部汽機車打滑險象環生，警方呼籲行駛台8線及台14甲線用路人，行車要特別小心。

合歡山武嶺上午已經人車眾多，停車場停滿汽機車，而武嶺亭也有很多遊客打卡拍照，感受高山冬天的滋味，上午陽光露臉，很多人趕緊捕捉藍天白雲和青山美景。

廣告 廣告

今天凌晨山區氣溫低，台14甲線(31-33K)水晶宮路段，路面結霜上午溫度慢慢回升，結霜融解，路面容易打滑，已有多部車打滑失控。

仁愛警方發現，武嶺至松雪樓路段也因山區彎道多，也出現汽機車打滑差點衝撞護欄，因此呼籲用路人，山區道路路況難以掌握，上山前務必備妥個人裝備與檢查車輛狀況，才能快樂出門，一路平安順利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

儀器設定被改致鯛魚排誤檢 衛局報案 警連夜帶回關鍵女助理

前後相差6分鐘！宜蘭24歲警遭撞後蕭美琴車隊通過

