合歡山銀白世界超美！武嶺亭湧追雪人潮 公路局急呼：限掛雪鏈通行

受強烈大陸冷氣團影響，位於海拔3,422公尺的合歡山今（8）日開始飄雪，截至中午積雪約0.5公分、氣溫下探至零下3.7度，整片山區宛如銀白世界。對此，公路局提醒，台14甲線部分路段已出現道路濕滑、結冰情形，為確保安全，提醒民眾通車限加掛雪鏈。

合歡山飄雪，武嶺亭一帶吸引不少民眾上山追雪、拍照留念。（圖／翻攝自台灣即時影像監視器）

合歡山飄雪，由於地面道路潮濕結冰，公路局中區養工分局指出，已於今日上午9時起針對台14甲線29K昆陽至33K松雪樓路段，實施限加掛雪鍊通行措施，並提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。另依115年合歡山雪季公告，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車、超過3.5噸之大、小貨車，以及各類機車與慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段。

從合歡山武嶺亭即時影像可見，上午至中午陸續有民眾上山賞雪，不少人湧入武嶺亭打卡拍照，甚至向鏡頭揮手致意，為2026年合歡山降雪留下難得的冬日記憶。

