合歡山銀白世界降臨 超萌「雪寶」現蹤松雪樓吸睛

合歡松雪樓下雪，遊客堆出大大小小雪人，還有人堆出可愛的「雪寶」。（林保署南投分署提供）

受到大陸冷氣團影響，加上水氣足，南投合歡山今（26日）凌晨開始降雪，山頭積雪約10至15公分，吸引大批民眾追雪，不僅合歡山公路翠峰管制站前深夜就排起長長車陣，許多人天未亮就湧入武嶺。松雪樓也推出一個個可愛的雪人。

合歡山群峰凌晨就開始飄雪，就像是夢幻的銀白世界。位在合歡山的松雪樓，遊客驚呼連連，開心的在戶外打雪仗，也堆起雪人，甚至做了可愛的「雪寶」造型，宛如置身電影《冰雪奇緣》的場景。

公路局提醒，因應路面結冰，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺昨夜採預警封閉，今早7時起恢復通行；但24K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路肩仍結冰未融，公路局清晨出動鏟雪車清除路面積雪，限加掛雪鏈通行，並將視路況機動調整。

合歡山凌晨開始飄雪，積雪約10至15公分，宛如銀白世界。（林保署南投分署提供）

公路局也指出，提醒，武嶺至松雪樓為背陽側路段，結冰更厚，易發生打滑失控，建議四輪傳動車輛加掛雪鏈進入。另為維護行車安全，若積雪或結冰加劇，將進行鏟雪作業，短時雙向封閉道路，請民眾配合交管指揮。

