合歡山銀白世界降臨！ 追雪車潮多緊急實施交管

南投縣 / 綜合報導

入冬最強冷空氣來襲，南投的合歡山今(27)日，再度迎來新一波降雪，放眼望去一片雪白，不只地面與樹梢覆上一層白雪，就連一旁停放的車輛也被厚厚積雪所覆蓋，宛如走進銀白色童話世界，為了追逐歲末難得的雪景，大批民眾天還沒亮就湧入山區，車流一度回堵超過7公里，現場小車禍不斷，也讓員警忙得不可開交，考量入夜行車安全，公路局也宣布，下午4點後，實施道路預警性封閉，車輛只出不進。

放眼望去白茫茫一片，就像是進入到銀色的雪白世界，冷氣團夾帶水氣，在溫度、濕度條件具足下，合歡山再度迎來新一波降雪，不只地面和樹梢覆上一層白雪，就連一旁停放的車輛，也被厚厚積雪所覆蓋，宛如走進銀白色童話世界。

白雪覆蓋了整個山頭，民眾看見眼前成了一片銀白世界，開心拍照留念，有人拿起地上的積雪堆成小雪人，這一波下雪，積雪深度將近9公分，雪量大到，能讓民眾能夠蓋出一個小雪屋。民眾說：「可能要再十幾個，好，再十幾個，我休息一下。」武嶺亭被白雪圍繞，不少民眾天還沒亮就湧入山區，但現場卻出現不少小狀況。

記者虞子煜說：「鳶峰到武嶺路段發生不少車禍，可以看到警方在鳶峰開始管制車輛上山，很多民眾開車現在還卡在這裡，排成長長一龍，遲遲沒辦法上到武嶺亭。」民眾說：「卡了大概一個多小時，我們原本就是已經有訂房在清境那裡。」為了追逐歲末難得的雪景，車流一度回堵超過7公里，現場還有車輛打滑拋錨，寒風中員警忙得不可開交，有民眾貼心送上熱咖啡，帶給員警溫暖。

仁愛分局霧社派出所所長藍冠麟說：「同仁堅守崗位，執行交通疏導與車禍事故排除。」公路局也宣布，考量入夜行車安全，下午4點後將實施道路預警性封閉，車輛只出不進，由於這兩天是 週 末假日，上山追雪的人潮車潮，預估可能會再度擠爆合歡山武嶺。

