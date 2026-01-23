合歡山降冰霰成銀白世界 遊客開心堆雪人

（中央社記者鄭維真南投23日電）強烈大陸冷氣團影響，合歡山區昨天晚間起降冰霰，武嶺、松雪樓一帶成銀白世界，遊客開心堆小雪人。另外，近日有民眾擅闖未對外開放的樂樂溫泉區域，依法可罰新台幣3000元。

根據交通部中央氣象署官網，霰（snow pellets）為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，不如雪有結晶構造，質地較雪鬆散而易裂解。

合歡山昨天晚間7時許陸續下冰霰，直到今天凌晨3時許，遊客頂著低溫雖未等到下雪，仍能看見一片雪白，紛紛把握難得景象拍照留念，也有人發揮巧思，將小雪人披上圍巾，增添趣味。

此外，內政部國家公園署玉山國家公園管理處表示，近期氣溫驟降，巡查園區時，發現有民眾違規進八通關古道下方、陳有蘭溪谷一帶樂樂溫泉區域。

玉管處說，這區域地質不穩，屬潛在地質災害高風險地區，谷內水流湍急、崩塌頻繁，溫泉露頭下方常有落石，且屬於溪流水源頭，基於遊客安全及考量生態保護，不對外開放，呼籲民眾務必遵守相關規定，未經許可進生態保護區，將依國家公園法處3000元罰鍰。（編輯：李明宗）1150123