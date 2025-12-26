合歡山降冰霰路面恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺16時起預警封閉

冷氣團來襲，全台多處高山降雪，吸引追雪族上山，合歡山今（26）天也下起冰霰、冰雹。公路局表示，台14甲線3000公尺以上路段有結冰機率，18K~41.5K翠峰至大禹嶺路段，16時起預警性封閉措施，車輛只出不進。

公路局另表示，該路段將於明（27）日早上7時，視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

而公路局今天已針對台14甲線昆陽到大禹嶺路段，實施限加掛雪鏈通行，並派出鏟雪車清除路面積雪，維持道路安全。

