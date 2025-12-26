合歡山降冰霰部分路段恐結冰 下午起預警封閉

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）合歡山今天降冰霰，化身銀白世界，吸引「追雪族」冒著凍寒上山；公路局表示，台14甲線3000公尺以上路段有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段今天下午到明晨預警封閉，只出不進。

受大陸冷氣團及水氣影響，合歡山今天清晨起間歇固態降水（冰霰或雪），道路、山坡明顯積冰，交通部公路局中區養護工程分局今天清晨宣布台14甲線合歡山路段開放正常通行，但隨著結冰持續，不久後又緊急公告表示，台14甲線昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鍊車輛通行。

廣告 廣告

中區養護工程分局今天下午發布訊息表示，受大陸冷氣團及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪、冰霰及路面結冰機率，為維護用路人車安全，台14甲線18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，下午4時起預警封閉道路，車輛只出不進。

中區分局表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行，明天上午7時視天氣及道路狀況再決定「限加掛雪鍊車輛通行」或「開放通行」，請用路人提前確認天氣、路況，隨車帶雪鍊並小心慢行。

合歡山無氣象人員駐守觀測，依當地工作人員經驗判斷為下雪或降冰霰。交通部中央氣象署接受中央社記者訪問表示，經詢問松雪樓人員判斷合歡山今天下冰霰，今天至明天若溫度與水氣配合，合歡山仍有固態降水機率，明天白天起水氣減少，降雪機率降低。（編輯：黃名璽）1141226