合歡山降雪了！強烈冷氣團狂襲全台急凍 醫師曝黃金泡腳法抗寒

強烈大陸冷氣團今日持續影響全台，各地出現入冬以來最低溫。中央氣象署表示，北台灣白天高溫僅13至14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東19至22度。入夜後為最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍10至12度，沿海局部地區及近山區平地更可能出現8至9度低溫。

合歡山今日凌晨氣溫驟降至零度以下，清晨5時許松雪樓一帶開始降下雪夾霰，山區已披上銀白外衣。公路局緊急出動鏟雪車維持路面通行，台14甲線鳶峰至大禹嶺路段規定所有車輛必須加掛雪鏈方可進入。不少遊客興奮趕往武嶺，與2026年第一場雪合影留念。

氣象專家林得恩警告，這波強烈大陸冷氣團將延續至周日白天才稍微減弱，但下周一新一波冷空氣將接力南下。天氣風險公司分析師薛皓天指出，下周二冷空氣強度將明顯增強，有機會達寒流等級，可能持續影響至下周四。一月上旬整體氣溫偏低且持續時間較長，民眾需做好長期防寒準備。

面對嚴寒天氣，營養醫學專家劉博仁提出「黃金泡腳法」幫助民眾提升免疫力。根據2024至2025年多項系統性回顧文獻，泡腳能啟動睡眠開關，透過被動加熱使腳部血管擴張，幫助身體核心降溫，顯著縮短入睡時間。同時能調節自律神經，降低交感神經活性，提升副交感神經，有助舒緩緊繃情緒。

劉博仁建議泡腳水溫控制在40至42度，長輩或敏感肌膚者不超過40度。水位至少蓋過腳踝，最好超過內踝骨上四指幅高度，若桶子夠深，泡到小腿肚效果最佳。時間以20分鐘為宜，泡到背部或額頭微微發汗即可，超過30分鐘可能導致心跳過快、脫水，甚至因血液過度集中下肢造成腦部短暫供血不足。

劉博仁特別提醒，糖尿病患者、嚴重靜脈曲張、嚴重動脈血管疾病、足部有傷口或急性感染、吃太飽或剛喝完酒等五大族群不適合泡腳，恐導致病情加重或引發心血管意外。老人及心血管疾病患者在這波寒流期間需特別注意保暖防寒。

