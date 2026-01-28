合歡山降雪了！一早成銀白世界 台14甲線限掛雪鏈通行

合歡山昨深夜開始下雪。（圖／翻攝畫面）

台灣受東北季風南下及華南雲雨區東移影響，高山地區氣溫驟降，合歡山區27日深夜起再度出現降雪夾霰情形，合歡群峰一夜轉為銀白世界。由於部分路段出現積雪與結冰狀況，公路單位已啟動交通管制措施，提醒民眾留意行車安全。

公路局埔里工務段指出，清晨派出剷雪車前往巡視路況後，確認台14甲線25.8公里鳶峰至41.5公里大禹嶺路段，因積雪尚未完全融化，部分路面結冰，已實施限加掛雪鏈通行措施，並將依實際路況機動調整管制範圍。

廣告 廣告

合歡山松雪樓人員表示，27日深夜起山區氣溫降至約0度，期間斷斷續續降下冰霰與雪花，至28日清晨屋外已覆蓋白雪，積雪厚度約1.5公分。隨著氣溫逐漸回升，上午9時左右氣溫約1度，部分積雪開始融化，但仍呈結冰狀態，行走與行車須特別小心。

合歡山昨深夜開始下雪。（圖／翻攝畫面）

不少民眾透過即時影像發現合歡山已被皚皚白雪覆蓋，清晨7時起陸續有追雪車輛湧入武嶺停車場，不少遊客在雲霧與寒風中開心打雪仗、登上武嶺亭拍照打卡。

警方提醒，合歡山區下雪期間，路面濕滑且容易結冰，用路人務必遵守交通管制措施，小心駕駛，避免疲勞上路。警方指出，114年合歡山沿線已發生178件疲勞駕駛交通事故，造成105人受傷，並奪走10條性命，呼籲民眾避免夜間衝武嶺，務必養足精神後再行上山，以確保行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2000元大鈔夜市、菜市場都拒收！網友曝解法 「另類用途」一票人超愛

社運網紅翻車1／名作家捲性騷案！記恨教授拒洩密 造謠抹黑被判刑

賈永婕不忍怨「答應過會減速」 霍諾德喊：我有啊！90變91分鐘