合歡山降雪囉！台14甲出動鏟雪車 上山記得掛雪鏈
強烈冷氣團來襲，各地氣溫急凍，合歡山今天（1/2）凌晨開始飄雪，公路局出動鏟雪車在台14甲線公路作業，松雪樓附近積雪約1公分，吸引許多民眾上山追雪，交通部公路局呼籲，鳶峰到大禹嶺路段應加掛雪鏈，而武嶺到松雪樓路段路況不佳，最好以四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。
合歡山凌晨氣溫下探-1℃，加上水氣充足，天空飄下雪夾霰，5時許下雪加劇，必須動用鏟雪車清除積雪。
日出後遊客陸續上山賞雪，公路局提醒，由於台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段，部分路面及路肩仍結冰或積雪，須加掛雪鏈才能通行，武嶺到松雪樓路段結冰較厚，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。
另外，為維護交通順暢，南投縣仁愛分局警方在低溫中於武嶺停車場指揮，任務艱鉅。
