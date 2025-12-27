合歡山週末飄雪引追雪人潮！未掛雪鏈車輛失控釀事故，警籲做好安全準備。儘管車陣塞爆山路，遊客直呼「值得」，紛紛下車體驗銀白世界，有人堆小雪人、帶毛孩同樂，展現創意享受難得雪景，度過愉快周末。

合歡山降雪追雪車潮！未加雪鏈擦撞，賓士撞護欄特斯拉卡溝。(圖／TVBS)

合歡山降雪碰上週末假日，吸引大批民眾上山賞雪，造成山路車輛大塞車。部分民眾未依規定加掛雪鏈就提前上山，導致下山時因路面濕滑失控擦撞，引發交通事故。儘管交通大受影響，許多民眾仍選擇直接停在山路上，下車體驗難得的雪景。警方在現場協助指揮交通並處理事故，提醒民眾上山必須做好安全準備，特別是在雪季時必須加掛雪鏈。

部分民眾未依規定加掛雪鏈就提前上山，導致下山時因路面濕滑失控擦撞，引發交通事故。(圖／TVBS)

合歡山降雪聲勢浩大，整座山頭彷彿覆蓋了一層潔白的奶蓋，吸引大批民眾前往。然而，美麗的雪景背後卻隱藏著危險。在山路上，一輛未加掛雪鏈的賓士轎車與特斯拉電動車發生擦撞事故，賓士車頭有明顯擦撞痕跡，後照鏡也被撞斷，最後撞上護欄才停下；而特斯拉則卡在山溝旁，造成交通嚴重堵塞。

賓士車頭有明顯擦撞痕跡，後照鏡也被撞斷，最後撞上護欄才停下。(圖／TVBS)

翠峰派出所所長到場查看事故情況，協助指揮交通並幫忙將車輛推出山溝。經了解，這些車輛都是在管制前就偷跑上山，卻未依規定加掛雪鏈，下山時遇上大雪路滑才失控。不只轎車，甚至有露營車也因同樣原因卡在山溝中。

這些車輛都是在管制前就偷跑上山，卻未依規定加掛雪鏈，下山時遇上大雪路滑才失控。(圖／TVBS)

在等待事故排除的同時，不少民眾直接下車玩雪。有人帶著可愛的狗狗上山追雪，雖然主人直呼天氣特別寒冷，但狗狗卻玩得相當開心。現場雪已積得很深，有準備充分的民眾帶著鏟子來挖雪，甚至在車上堆起小雪人，展現創意。

在等待事故排除的同時，不少民眾直接下車玩雪。(圖／TVBS)

一位民眾表示，他們原本計畫去關子嶺泡溫泉，但女兒發現下雪後提議前往合歡山，於是一家人臨時改變行程，興奮地「衝」上山賞雪。雖然合歡山降雪碰上週末假日，追雪車潮擠爆山路又遇上事故塞車，但沿途就能欣賞到美麗的雪景，讓塞在車陣中的民眾心情依然愉快。

