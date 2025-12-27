合歡山降雪 台14甲線部分路段下午4時預警封閉

（中央社記者吳哲豪南投27日電）交通部公路局中區養護工程分局說，大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，翠峰到大禹嶺路段下午4時起實施道路預警性封閉措施。

中區工程分局發布新聞稿表示，台14甲線18公里翠峰段到41公里大禹嶺路段下午4時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進；另考量武嶺到松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易發生打滑，將雙向封閉管制，禁止通行。

中區工程分局說，道路預警性封閉措施後，明天上午7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，用路人須提前確認天氣與路況，開車時攜雪鏈因應並小心慢行。

中區工程分局呼籲民眾開車行經台8線及台14甲線時，由於雪季期間山區道路路況難掌握，如果非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。（編輯：李明宗）1141227