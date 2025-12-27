合歡山降雪！警察雪中執勤「冷到動不了」 網心疼：要做好保暖

警察在雪地執行交通管制。（圖／翻攝自臉書／「中橫路況交通資訊站」）

大陸冷氣團來襲，截至今（27）日上午8時，合歡山積雪已達30公分，吸引不少民眾上山追雪。有民眾就分享，一名警察在雪中執勤的畫面，忍不住直呼「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動」，貼文引發網友關注。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」不時分享合歡山最新路況，昨（26）日有網友分享一張照片，只見山上一名警察戴著帽子、口罩，手持指揮棒站在道路上進行交通管制。原PO見狀直呼「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹」。

貼文一出，立刻引發關注與討論，網友紛紛留言表示「上次有遞給警察 一杯熱熱的薑茶」、「高山低溫，頭部沒做足夠保暖，希望女警下哨後身體無恙」、「人家冷到內八了啦」、「安全第一，注意身體狀況」。

也有網友表示在雪地執勤要注意保暖，「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用」、「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨讓員警有個地方可以躲雪」、「其實下雪在翠峰設管制站不要開放上山就好」、「辛苦了，要做好保暖呀」。

