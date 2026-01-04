合歡山雪地「內八抗寒小女警」 高清美照曝光

入冬首波寒流報到，有位女警近日在合歡山上執勤時，冷到站成內八字腿的照片在網路瘋傳，隨後有熱心民眾寄送300袋薑母紅茶為員警暖身，該名女警收禮後也大方拿著茶包拍照，長腿加上美顏讓不少民眾大讚。

該名女警的正面曝光。 （圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書）

整起事件源於「中橫路況交通資訊站」臉書上，po出一位女警在雪地中執勤許久，因為嚴寒天氣被冷到成現「內八字」站姿，照片一出立刻吸引上萬網友關注，紛紛呼籲警方加強保暖配備，避免執勤人員凍傷。

而對於熱情民眾寄來的3百包薑母紅茶沖泡飲，仁愛分局也在本月2日在臉書發文感謝，表示：「這杯薑母紅茶,暖暖的滋味從喉嚨一路暖到心裡」，即使身處冰冷山頭仍深刻感受到社會的支持與鼓勵，並承諾將持續守護高山與民眾安全，感謝各界溫暖相伴，讓寒冬格外溫馨。

該名「抗寒內八小女警」也大方與薑母紅茶合照，真面目曝光後讓不少網友大讚：「長腿又漂亮」、「小姐姐很漂亮」、「感謝小編放福利讓我們見到警員的廬山真面目」、「謝謝員警們在雪地裡辛苦指揮交通」、「薑母紅茶暖身子很有用,大家要做好保暖唷」。

