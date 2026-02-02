合歡山雪融可能又結冰 翠峰至大禹嶺段夜間封閉

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）合歡山氣溫約攝氏1度，天氣陰有雨，近日積雪多因雨水融化；交通部公路局表示，台14甲線3000公尺以上路段路面可能結冰，翠峰至大禹嶺路段今天下午5時至明天上午8時預警封閉。

低溫搭配水氣，合歡山、玉山昨天及今天降冰霰、降雪。合歡山公路、台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天夜間至今天上午預警封閉，上午恢復通行，交通部公路局中區養護工程分局派員檢視路況並宣布，台14甲線31.4公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段因部分路面結冰、積雪未融，限加掛雪鍊通行。

中區分局中午發布訊息表示，氣象情資顯示，夜間受大陸冷氣團低溫及降雨影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時至明天上午8時預警封閉，車輛只出不進。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應合歡山公路夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向。（編輯：李淑華）1150202