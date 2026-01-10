合歡山預警封路！入夜恐結冰 武嶺至松雪樓雙向禁止通行

台14甲線18K至41.5K路段自10日17時起預警性封閉，僅允許車輛只出不進。（圖／公路局埔里工務段提供）

受強烈大陸冷氣團南下影響，南投仁愛鄉合歡山高海拔地區氣溫驟降，夜間恐降至零度以下，造成路面結冰風險升高。為確保行車安全，公路局埔里工務段宣布，自今（10）日下午5時起，對台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段實施「預警性封閉」措施，屆時車輛「只出不進」，呼籲用路人務必注意行車安全並留意交通管制資訊。

公路單位表示，合歡山公路目前仍有部分積雪與結冰情況，尤其入夜後低溫將再下探0度以下，增加道路濕滑與車輛打滑風險。為避免意外發生，今晚起啟動封閉措施。

此外，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓區段因地勢陡峭且路面彎曲狹窄，為事故高風險路段，將實施「雙向封閉」，禁止所有車輛通行。後續將於明（11）日上午7時視天候與路況，研判是否改為「限加掛雪鏈車輛通行」或全面開放。

公路局提醒，行經山區民眾務必隨車攜帶雪鏈，提前查詢最新氣象與道路資訊，並小心慢行。根據合歡山雪季規定，積雪或結冰期間，甲、乙類大客車、總重超過3.5噸之貨車，以及各類機慢車（包含大型重型機車）皆不得進入受管制路段。

民眾如非必要，應避免進入高山管制區，並應事先備妥個人保暖與安全裝備。即時交通資訊可透過「幸福公路APP」、智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw），或撥打公路局服務專線查詢。建議隨時收聽警廣 FM 94.5，或注意沿線CMS路側顯示的即時交通訊息。

