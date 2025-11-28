合歡山驚見降冰霰！ 白色冰珠覆步道民眾嗨翻

南投仁愛鄉合歡山受低溫與降雨影響，中午出現兩波冰霰，一顆又一顆微小的白色冰珠從天而降，讓遊客驚喜連連，台灣追雪團團長江文正指出，由於山區水氣仍充足，若低溫持續配合，不排除還會再迎來下一波冰霰。

步道階梯上覆滿細小雪白的冰珠白色，但隨即融化。圖／台灣追雪團提供

南投／綜合報導 責任編輯／網路中心

