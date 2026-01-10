合歡山體感-2°C！台14甲線武嶺至松雪樓雙向封路

記者高珞曦／綜合報導

大陸冷氣團10日逐漸南下，中央氣象署在當晚9時30分觀測到零下2度紀錄，體感溫度更是低到零下7度。交通部公路局宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺路段預警性封路，另武嶺至松雪樓路段雙向封閉管制。

台14甲線合歡山高海拔路段10日晚間因大陸冷氣團入夜後容易結冰容易打滑，部分路段已預警性封路。（圖／資料照／公路局中區養護工程分局提供）

公路局中區養護工程分局10日表示，受大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度降到0度以下，道路可能出現結冰，已自10日傍晚5時起，針對台14甲線18K至41.5K（翠峰至大禹嶺路段）實施道路預警性封閉，車輛只出不進。

另考量台14甲線31.7K至32.7K（武嶺至松雪樓路段）崎嶇蜿蜒，道路結冰恐增加車輛打滑風險，因此該路段實施雙向封閉管制，同步禁止通行。將待11日早上7時視天候與道路狀況，再宣布是否開放通行，或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局中區養護工程分局提醒，據115年合歡山雪季公告，下雪或積雪、路面結冰時，甲類、乙類大客車和超過3.5公噸的大小貨車，以及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。且高山氣候多變難以預料，管制路段與方式視現況機動調整。

另台8臨37線中橫便道，配合增開傍晚5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局中區養護工程分局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

