合歡山高海拔2路段 今下午5時起預警性封閉

▲寒流來襲，高海拔路段有路面結冰機率，交通部公路局表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段於今）8）日下午5時實施道路預警性封閉。（示意圖／資料照，翻攝公路局即時影像）

[NOWnews今日新聞] 根據目前中央氣象署情資顯示受夜間受鋒面及寒流影響，合歡山台14甲線3000公尺以上及台8線高海拔路段有路面結冰機率。為維用路人車安全，交通部公路局今（8）日表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段，下午5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

同時，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明日早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依今（2026）年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

另外，台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局也呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

至於民眾查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

