合歡山鳶峰遊客中心星空劇場 12/1重新開放

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府於合歡山鳶峰遊客服務中心設置星空劇場與天文台設施，因原委外經營廠商營運不力，提前解約，經縣府重新標租，由瑞凱生技公司得標，預計12月1日重新對外開放，星空劇場仍維持全票150元。

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證為國內首座暗空公園後，南投縣政府為推動觀星旅遊，設置鳶峰遊客服務中心，並委由工業技術研究院建置星空劇場與小型圓球體天文台等設施，包括施設專業數位星象儀及直徑4公尺大型天幕，打造全國最先進的沉浸式星空體驗，並融入合歡群峰山景及當地原住民文化特色，設計能與遊客互動的主題動畫，於2022年7月啟用後，曾是南投熱門旅遊景點，也曾獲得「美國謬思設計大獎」概念設計互動類金獎肯定。

縣政府觀光處表示，惟因標租委外經營廠商營運不力，今年3月提前解約，使得星空劇場閒置半年多，許多民眾慕名前往，卻發現已暫停開放，經縣府上網公開招標，由瑞凱生技公司得標，決標金額為408萬元，租期4年，目前正進行攤商區等設施改裝，提供遊客更優質的服務，星空劇場觀賞票價則仍維持全票150元，盼重新開放後能帶來更多遊憩人潮。

合歡山鳶峰遊客中心，設有小型圓球體天文台等設施。(資料照，記者張協昇攝)

