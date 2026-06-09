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林業及自然保育署南投分署表示，合歡山、奧萬大國家森林遊樂區6月10日恢復開園。（圖：資料照片）

受滯留鋒面及西南氣流影響，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及天池山莊今（9）日休園。林業及自然保育署南投分署表示，合歡山、奧萬大國家森林遊樂區經現場勘查及園區環境整理、與各項設施巡視整備，預計6月10日上午8點起恢復開園。

另外，天池山莊因能高越嶺國家步道沿線及聯外道路仍有多處崩塌落石，基於安全考量，持續封閉，開放時間將依天候及步道狀況適時發布。

林業保育署南投分署呼籲，目前豪雨過後山區土石鬆動，仍有下雨情況，提醒進入山區隨時關注道路及天候狀況，注意自身安全。（張文祿報導）

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