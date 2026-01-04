合歡山「女警小姐姐」笑了！冷到內八民眾超心疼 寄300袋薑茶送暖

（記者洪承恩／綜合報導）合歡山近日連續受冷氣團影響，風雪交加、氣溫驟降，一名在雪地中執行交通管制的女警堅守崗位的畫面在網路曝光後，引發大量網友關注與心疼。畫面中，她長時間站在原地、幾乎動彈不得，被形容「冷到站內八」，不少民眾直呼太敬業，還有人實際行動，寄送300包薑母紅茶，為第一線執勤人員送上暖意。

這名女警隸屬南投縣仁愛警分局翠峰派出所，也是該所唯一的女性警力。日前臉書粉專「中橫路況交通資訊站」分享她在合歡山執勤的照片，畫面中她獨自在雪地中指揮交通，身影顯得格外單薄，貼文雖以輕鬆語氣描述，卻讓外界看見高山勤務的艱辛與不易。

圖／日前一名女警在合歡山值勤，因為冷到內八，讓網友們感到相當心疼。（翻攝中橫路況交通資訊站臉書）

照片曝光後，短時間內吸引上萬網友按讚與留言，除了關心女警是否受凍，也大力肯定其敬業精神。有網友呼籲警方在雪季應加強禦寒裝備，或設置臨時遮蔽設施，避免員警在低溫環境中執勤過久而受寒；也有人注意到女警外型，留言稱讚「長腿又漂亮」，但更多聲音仍聚焦在對第一線警力的感謝與支持。

圖／女警拿到民眾寄的愛心薑茶，開心在鏡頭前笑了。（翻攝南投縣政府警察局仁愛分局臉書）

由於事件持續在網路上發酵，一名吳姓女子主動寄送300袋薑母紅茶沖泡飲到仁愛分局，指名慰勞在寒風中堅守崗位的員警。分局也在社群平台分享同仁與薑母紅茶的合照，表示這份心意讓執勤人員「從喉嚨一路暖到心裡」，在冰冷的高山上感受到社會滿滿的鼓勵。

仁愛警分局表示，近期合歡山武嶺一帶多次降雪，道路狀況嚴峻，員警仍須在低溫與風雪中維持交通秩序，確保用路人安全。對於民眾的暖心贈送與關懷，分局表達誠摯感謝，也強調將持續堅守高山勤務，守護遊客與道路安全，讓寒冬中的值勤工作多一份溫馨力量。

