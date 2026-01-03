合歡山「女警小姐姐」雪地執勤網心疼 民眾送300袋薑母紅茶暖身

〔記者張協昇／南投報導〕冷氣團一波波來襲，合歡山連日降雪，南投縣仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，日前在風雪中堅守崗位執勤畫面被PO上網後，引發上萬名網名按讚鼓勵，各界也紛紛對員警於雪季辛苦執勤情形表達關切之意，就有一位民眾聞訊寄送300袋薑母紅茶沖泡飲到分局，表達慰勞之意，讓員警感受到既暖身又暖心。

蕭姓女警是翠峰派出所唯一女警，日前獨自站在風雪中執行交管勤務時堅守崗位、久久未移動，畫面經臉書「中橫路況交通資訊站」PO出，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹...」後，引發上萬名網友按讚，並紛紛留言稱讚其敬業精神，以及關切雪季期間是否提供員警更完善的禦寒裝備等問題，還有人建議設簡易崗哨讓員警躲避風雪。

廣告 廣告

而有一位吳姓女士聞訊，昨寄送了300袋薑母紅茶沖泡飮到分局，表達慰勞之意，為在寒冬中的堅守崗位執勤的員警注入一股溫暖力量。員警表示，這杯薑母紅茶，暖暖的滋味不僅暖身，也從喉嚨一路暖到心裡，是對在在冰冷雪地執勤員警滿滿的支持與鼓勵。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

19縣市低溫特報！明短暫回溫 下一波強烈冷氣團影響時間曝

真的好冷！今晨89個測站跌破10度 林得恩：再冷一整週

