合歡山「水晶宮」路面易結冰 警方提醒放慢車速

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）省道台14甲線武嶺往合歡山莊的「水晶宮」路段坡度陡且部分路面背陽，雖未降雪夜間仍易因潮溼而結冰，進而發生車輛打滑事故，警方提醒到合歡山務必放慢車速、勿高速過彎。

合歡山進入雪季，交通部中央氣象署預報13日晚間入冬首波大陸冷氣團南下，14日晚間至15日清晨最冷，中部以北3500公尺以上高山有局部降雪機率；南投縣警察局仁愛分局今天表示，台14甲線「水晶宮」路段易因地形關係及日照短等因素，造成路面低溫結冰、結霜。

仁愛分局提醒，前往合歡山、武嶺等高山地區用路人務必注意放慢車速、保持安全距離、勿高速過彎；遇有三角錐圍設或告示務必減速；清晨、夜間及陰影處最易結冰，務必提高警覺；若遇路面疑結冰導致車輛打滑，應避免急煞車、急轉，並減速滑行至安全處。

台14甲線武嶺至合歡山莊路段、指標31.4至32.8公里處今天凌晨道路結冰，交通部公路局中區養護工程分局凌晨宣布，武嶺至合歡山莊路段限加掛雪鏈車輛通行，今天清晨解除、恢復正常通行，中區分局提醒，高山天氣嚴峻、變化迅速，管制路段視現況機動調整。

合歡山所在地區、太魯閣國家公園管理處也表示，合歡山入冬後氣溫明顯下降，未來更可能降雪，近期部分路段已有結冰現象，車輛極易打滑，提醒避免深夜或疲勞駕駛，冬季到合歡山區請先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鏈，減速慢行、注意冰雪路況。（編輯：龍柏安）1141211