合歡山「警察小姐姐」再現身 小編自嘲遭「死亡凝視」

「中橫路況交通資訊站」粉專小編再度分享與合歡山執勤女警的互動趣事，這位因風雪中堅守崗位照片而爆紅的「警察小姐姐」，這次以全新造型現身，小編笑稱對方用「殺氣騰騰」的眼神一路鎖定他，讓他感覺自己被盯上了。

合歡山執勤女警。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站）

小編透露，這次見到小姐姐時發現對方已經全身進化，包得密不透風。小編詼諧寫道，「不知道是不是因為上次發文不小心上新聞，還是被長官關心才包成這樣，沒認真看還真不知道是女森!」或許是先前因一張在風雪中「結凍」的堅守崗位照爆紅，不僅引發全台網友心疼，更有熱情大媽送上薑茶暖心，這次小姐姐選擇將自己包成「蒙面俠」。

兩人的默契依舊，但氣氛卻大不相同。小編在貼文中自嘲，小姐姐遠遠就一直盯著他看，無論他嘗試走到哪裡，對方始終不放棄用那種「銳利且充滿殺氣」的眼神鎖定。小編逗趣表示，兩人的逗趣互動讓不少網友也留言覺得太可愛，可能是先前曝光小姐姐的模樣，這次看到小姐姐都投注「死亡凝視」的眼光。

這種「無敵默契」讓小編如坐針氈，笑稱直到自己「若無其事離開地平線」才解除警報，幽默對話逗樂大批粉絲。小編也不忘履行職責，提醒目前鳶峰至大禹嶺路段限加掛雪鍊通行。警方呼籲，雖然有可愛的小姐姐可看，但高山氣溫極低且路面結冰，民眾上山務必做好車輛與個人的防寒措施，切勿因看美景而分心駕駛。

