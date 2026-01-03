合歡山「警察小姐姐」帥氣回歸！新造型「殺氣騰騰」小編怕爆

生活中心／周希雯報導

近期冷氣團接連來襲、合歡山連日降雪，1名「警察小姐姐」因被目擊在風雪中「原地結凍」仍堅守崗位，令民眾心疼不已，更自發性送上熱騰騰的薑母紅茶幫她暖身。隨著近期天氣又大降溫，該女警再被派往上山執勤，還與當時拍攝者相遇，不過女警此次裝備大幅升級，連眼神也變得「殺氣騰騰」，令拍攝者不禁笑說，「我已經離開約莫幾百公尺，還會時不時往回看一下，有沒有追上來。」

據悉，蕭姓女警來自南投縣仁愛警分局翠峰派出所，日前獨自在風雪中執行交管勤務時，即使冷到已經雙腿變內八站姿、仍在低溫中堅守崗位，不過因久久未移動引發民眾注意。對此，臉書粉專「中橫路況交通資訊站」當時附上照片，心疼表示「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹...」引發上萬網友朝聖，除了留言誇讚女警敬業精神，也呼籲該提供警員更完善的禦寒裝備或場所。

時隔一週，粉專小編再巧遇這名「警察小姐姐」，不過對方裝備已明顯升級，從頭到尾都包緊緊、只露出一雙眼睛，令小編不禁笑說，「不知道是不是因為我上次發文…不小心上惹新聞的關係…還是被長官關心才包成這樣…剛剛沒認真看…還真不知道是女森」。小編還打趣表示，女警從遠方就一直盯著他看，「不管我嘗試走到哪兒…他始終不放棄的用吶種…銳利充滿殺氣的眼神盯著我 …直到我若無其事的離開他眼前的地平線，害我好不容易已經離開惹約莫幾百公尺…還會時不時的往回看一下有沒有追上來…」。

女警此次全身包緊緊執勤，只露出一雙眼睛。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書）

現場「肅殺」氣氛畫面曝光後，再度引來近7000人朝聖，留言笑虧「警察小姐姐表示：就是你害老娘像個肉粽」、「送上一杯熱熱的咖啡，包準沒事」、「小姐姐等你好久，結果還不給老娘靠近點。（非死盯你不可）」、「小姐姐在用犀利眼神關愛小編」、「有沒有可能單純就是冷到不行才包這樣XD」、「小姐姐有眼神殺」。





