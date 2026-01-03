合歡山「警察小姐姐」新造型曝光！ 小編嚇壞：被盯上了

「警察小姐姐」一直盯著小編看。（圖／翻攝自臉書／「中橫路況交通資訊站」）

大陸冷氣團來襲，合歡山連日降雪，日前一名站在雪地執勤的蕭姓員警被PO上網後，引起上萬名網友按讚。昨（2日）粉專「中橫路況交通資訊站」小編又發文笑稱，蕭姓員警這次「包緊緊」，還一直盯著他看，嚇得小編直呼「她始終不放棄的用那種，銳利充滿殺氣的眼神盯著我⋯」。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」不時會分享合歡山最新路況，去年12月26日小編就發文分享，發現一名警察在雪地中站了很久，並表示「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹」，引發萬名網友關注與討論。

小編發現「警察小姐姐」在雪地執行交通管制「冷到動不了」。（圖／翻攝自臉書／「中橫路況交通資訊站」）

1月2日上午，小編又看到同一名警察在現場執勤，這次她全身包得密不透風，「不知道是不是因為上次發文不小心上新聞的關係，還是被長官關心才包成這樣，剛剛沒認真看，還真不知道是女森」。小編還透露，這名警察這次一直盯著他看，「不管我嘗試走到哪兒，她始終不放棄的用那種，銳利充滿殺氣的眼神盯著我」，直到小編離開她的視線範圍才結束，2人的可愛互動也逗樂許多網友。

1月2日下午，小編再次發文並附上「警察小姐姐」拍攝違規車輛的照片，提醒其他用路人不要佔用道路，記得行駛時要加掛雪鍊，「就說不要佔用道路惹，你看吧！被警察小姐姐拍照惹吧」。

小編提醒用路人不要違規佔用道路。（圖／翻攝自臉書／「中橫路況交通資訊站」）

