合歡山.阿里山雪花紛飛 畫面像電影場景美翻

南投合歡山的松雪樓，一早變身銀白世界，先是下起冰霰，接著在8點50分時飄雪夾霰，停車場地面和汽車都覆蓋一層薄雪，就像灑上糖霜，而阿里山也是大雪紛飛，搭配車站景色，就像是電影場景，讓遊客直呼好美。中央氣象署說，高山地區氣溫低加上水氣，會有零星下雪，民眾上山追雪務必注意保暖，而在中南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨最低溫會在10度以下，提醒民眾要注意保暖。

雪花不斷從天空飄落，停車場的路面和汽車都覆起一層薄雪，遠方天空霧氣朦朧，像是罩起薄紗一般，看起來超級夢幻，這裡是南投合歡山松雪樓，一早8點半左右下起冰霰，山壁上像灑下了糖霜，機車座墊和垃圾子母車，明顯看到白色結晶，直到8點50分左右更是下起雪夾霰。

松雪樓經理張傑鈞說：「松雪樓早上8點半左右開始飄雪，目前積雪厚度達0.5公分。」

合歡山的武嶺亭，也下起暴雪，落在汽車引擎蓋上，地上也堆起白雪，因為山區持續下雪夾霰，台14甲線昆陽至松雪樓，限加掛雪鍊通行，為了因應湧上山的車潮，警方已經開上停車場預備。

不只南投合歡山，嘉義阿里山上午將近9點也下起雪，現場雪花紛飛加上車站，就像電影會出現的場景，讓民眾直呼好美，還有海拔2610公尺的玉山登山口塔塔加，在山林之間，白雪飄下來了。

今(8)日清晨台灣本島中南部部分區域，氣溫都在10度以下，高山區域也降雪。氣象署預報員林秉煜說：「目前由北到南，大概在1500到2500公尺的高山，溫度相對比較低，都接近0度左右，因此溫度低的情況，有零星水氣通過都有些下雪或下霰的情況發生。」

高山地區有降雪機率，民眾想要上山追雪，一定要做好保暖準備備妥雪鍊，確保追雪安全，而中部地區也因為輻射冷卻影響，日夜溫差比較大，氣象署也提醒民眾，外出多添衣物注意保暖。

