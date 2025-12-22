合歡派出所夜間救援 高中生山區遇寒獲助

兩名高中生在秀林鄉臺八線進行自行車一日挑戰活動，兩人體力不支情況十分危急，求救新城警分局。(新城分局提供)

記者林中行／花蓮報導

近日冷氣團南下，花蓮縣新城警分局合歡派出所警員鄒永國接獲報案，指稱有兩名高中生在秀林鄉臺八線進行自行車一日挑戰活動，因天色已黑且高山氣溫驟降，兩人體力不支、無法再騎乘，加上身上無現金、周遭又無人可求助，情況十分危急，只能向警方報案求救。

新城警分局表示，鄒員獲報後立即前往臺八線一一四點六公里處尋找，順利在路邊發現兩名情況不佳的高中生，兩人因失溫臉色蒼白並不停發抖。

新城警分局指出，鄒員發現二位高中生時已經是晚上八點，二人體力不支，鄒員立即將他們帶回派出所，提供熱茶、電暖器取暖，並安撫情緒，讓兩人逐漸恢復體力；同時，鄒員也聯繫學生家屬前來接送，家屬抵達後對警方即時救援深表感謝，並慶幸孩子在寒冷山區未發生更大危險。

新城警分局強調，最近山區天候變化快速，尤其入夜後溫度下降更明顯，民眾若規劃登山或長途騎乘活動，務必評估自身體能、攜帶保暖衣物及足夠補給，並避免夜間留置山區，如遇緊急狀況，請立即撥打一一０報案，由警方協助處理，以確保自身安全。