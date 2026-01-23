合歡群峰零下2.5度換銀妝 冰霰狂降 遊客追雪堆雪人

強烈冷氣團發威，合歡山群峰斷斷續續下了一夜冰霰，成銀白世界；遊客追雪堆雪人。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

強烈冷氣團來襲，合歡山區22日晚間7時左右開始斷斷續續下冰霰，隔天武嶺、松雪樓等地再度換上銀妝，遊客湧入搶拍冰雪世界，根據中央氣象局觀測資料顯示，合歡山主峰頂凌晨5時最低溫為零下2.5度，公路局提醒，台14甲線鳶峰到大禹嶺路段限加掛雪鏈通行。

合歡山松雪樓昨晚9時許至今日凌晨3時，斷斷續續下冰霰，合歡群峰成銀白世界。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭23日凌晨1時52分出現今日最低溫約9度，玉山清晨5時44分為零下6.5度，合歡山主峰凌晨5時最低溫為零下2.5度，強烈冷氣團23日白天起將逐漸減弱。

合歡山松雪樓指出，屋外從昨晚9時許至凌晨3時，斷斷續續下冰霰，合歡群峰再度成銀白世界，遊客一早就在自己的汽車引擎蓋、地面等處堆雪人，呼籲要上山追雪的民眾務必做好保暖並備雪鏈。合歡山武嶺自台14甲翠峰到大禹嶺路段恢復通行後，陸續湧入追雪的遊客。

台14甲線鳶峰至大禹嶺路段積雪或積冰未融，23日7時起限加掛雪鏈通行。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

公路局中區養護工程分局表示，清晨派員巡視合歡山公路部分路段有積雪或積冰情況，因此台14甲線鳶峰至大禹嶺路段，23日7時起限加掛雪鏈通行，並依現況機動調整管制路段，請用路人依交管人員指揮通行。

