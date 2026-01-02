合水先進榮獲公共工程金質獎佳作 水處理全面資源化領航者深獲肯定

圖：台中園區污水處理廠改建工程MBR薄膜下水典禮圓滿成功。(圖/合水先進環境技術公司提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

行政院公共工程委員會主辦的「第25屆公共工程金質獎」獲獎名單正式揭曉，合水先進環境技術股份有限公司以承攬的「台中園區污水處理廠改建工程」，榮獲本屆公共工程金質獎「佳作」殊榮，充分展現該公司在公共工程品質、施工技術及專案管理上的卓越成果表現，深獲評審肯定。

主辦單位公共工程委員會表示，金質獎為國內公共工程品質最高榮譽，參選案件皆須通過工程主辦機關推薦及多階段嚴格評選，全國每年逾4萬件公共工程中，能獲推薦參選已屬不易，最終得獎更代表工程品質與管理水準達到國家級肯定。

引領水處理邁向全面資源化的合水先進環境技術公司，此次獲獎實屬難能可貴，其工程品質與專案管理亮點包括： 一、中科台中園區擴建二期開發，提前因應台積電先進製程1.4奈米進駐該區，並提高污水處理廠處理效能與操作韌性。二、導入MBR膜濾系統，將原處理量3.2萬CMD改建為5萬CMD，並大幅提升出流水質以因應後續再生水的推動。三、建置鋼構廠房，立體化污水處理廠並整合未來設施擴充需求。四、原址改建、立體革新、新舊共存、MBR技術整合與生態保護等綠色創新作為，增進政府施政形象重新搭建科技橋梁。

合水先進環境技術公司表示，能夠榮獲第25屆公共工程金質獎佳作，是對全體專案團隊各項專業能力的高度肯定。公司學習「⽔善利萬物」的品德，從⽔之道，建樹公司的經營理念。未來公司將持續秉持「正直團結、精益創新、國際視野、創造價值」之核心理念，深化專業技術能量，精進工程管理能力，持續為國家公共建設及環境保護貢獻心力，打造更安全、優質與永續的公共工程。

合水先進環境技術公司將秉持創新前瞻的技術與理念，致力為全球提供更完善且高效的環境問題解決方案，持續引領先進水處理邁向全面資源化，成為產業中值得信賴的領航者。