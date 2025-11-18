「合法上路」是騙局？5.6萬買廢鐵 嘟嘟車裝未檢中國電池：根本不定時炸彈

高市議員陳慧文（左4）與張博洋（左5）陪同受害者踢爆業者「鷹騰科技」涉嫌以「合法上路」話術蓄意詐欺，致消費者花5.6萬買回「廢鐵」，上路即遭沒入。施書瑜攝



高雄毛動力嘟嘟車爆發消費爭議，市議員陳慧文今（11/18）指控業者以「合法上路」話術誤導民眾花5.6萬購車，遭查扣形同「廢鐵」，且配備未檢中國製電池，宛如不定時炸彈；業者回應，產品文件標示為「電動載具、非微型電動二輪車」，法規仍處中央修法完成、地方自治未上路的真空期，否認誤導行為。

記者會中，受害者提出與業者客服的對話紀錄，內容顯示業者明知車輛不符道路交通法規，仍指示消費者以「警察不是監理單位」等語句搪塞取締，甚至教導只要出示產品小卡即可蒙混過關。陳慧文表示，業者根本是在教唆民眾規避執法，明顯具有欺瞞意圖。

受害者楊小姐泣訴，車子購買後不久即被警方查扣，她既被開罰又被沒入車輛，向業者反映卻遭對方反控兩度提告，並求償高達300萬元，「受害的變成被告，這合理嗎？」；她委屈表示，只是想買台能代步的合法車輛，卻落得被推入法律戰的困境，「消費者的公道到底在哪裡」？

對此，販售毛動力嘟嘟車業者「鷹騰科技」強調，產品文件已清楚標示為「電動載具、非微型電動二輪車」，否認誤導消費者，且目前個人行動器具的法規仍處中央修法完成、地方自治未上路的真空期，相關規範應以交通部解釋為準。

業者進一步指出，他們已向4個主管機關發函詢問，其中3個單位均轉請交通部處理，議員未查證即公開指控，已損及商譽，將蒐證並等待司法釐清。

陳慧文進一步揭露，除了合法性有問題，該車輛還被消費者發現煞車失靈、車體焊接脆弱、零件易斷裂等重大瑕疵；其電池更是未經標檢局檢驗的中國製進口品，如同「不定時炸彈」，安全疑慮極高，恐成道路危害，嚴重罔顧公共安全。

市議員張博洋則痛批業者靠銷售未檢驗的中國零件牟利，卻將道路風險轉嫁給消費者，一旦出事便推卸責任，如今更揚言提告民代，「以為點名議員，議員就會怕嗎？要告就來告！法院見！」並嘲諷若真的提告，恐成法院認證的「淘寶貨店家」。

市府消保官則表示，市府已啟動稽查，若受害者達20人，將協助提起團體訴訟。

