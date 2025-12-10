南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導

停車塔到底如何運作？怎麼做才安全，實際來看看它的內部構造，其實在進入停車塔時，乘客必須下車，只留下駕駛，將車輛停妥後，也要將車門確實關緊，專家也說，現在合法的停車塔，都必須要防墜裝置，但即使這樣還是無法確保百分百不會出錯，駕駛本身多加留意，還是必須的。

合法停車塔須配備防墜裝置 專家提醒安全停車SOP

停車塔有很多層，車輛會在進入塔內後安排到空格處停下。（圖／民視新聞）來到停車場，映入眼簾的並不是一格一格的傳統車位，而是整排像電梯一樣的大門，門外都有工作人員進行引導，駕駛紛紛跟著指示，將車輛開進指定位置。民視記者莊舒婷：「像這種停車塔到底怎麼操作才安全，除了非駕駛人不能進入這個地方以外，駕駛在走出來之後也要記得把門確實關上，避免發生危險。」

車子停妥，駕駛離開停車塔，車輛緩緩上升，抵達指定位置停妥後就大功告成，只是這種機械的停車位如何避免意外發生，專家說，現在幾乎所有的停車塔，都已經有配備防墜裝置，但老舊或沒有維護的話，安全機制也可能失效。台灣立體停車機械產業協會秘書長廖先生：「有的偵測車門是在地面層那邊固定，而沒有隨著搬器上去的，那有的是說會隨著搬器上去的，那基本上在搬器上，就應該要用偵測車門打開的這一個功能，所以我才說那個應該是標準配備。」民眾：「我覺得應該要有防摔機制會比較好，因為我們在開其實有時候都很擔心，有什麼突發事故。」民眾：「要停正啦因為你停歪的話，難保它重心可能又不穩然後又沒有感應到，其實我現在停的新式的它是會叫的，它就會一直警示你你沒有停好，你一定要停好它才能下車。」

停車塔內務必不能逗留，車輛也要確實停妥。（圖／民視新聞）雖然說現在合法的停車塔，都必須具備防墜機制，但還是不能百分之百保證不會出錯，若是偵測器老舊、失靈，或是車門沒關好但沒有被偵測到，都還是有風險，因此除了依賴安全設置的這道防線，民眾自己在停車時也要多加留意，才能把狀況發生的機率降到最低。





