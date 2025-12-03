合法剝削？助理費除罪修法周五上線 高市助理工會怒：替貪污者開後門

國民黨立委陳玉珍。資料照。侯柏青攝



藍委陳玉珍推動修法，擬讓民代助理費得以「統籌運用、免檢據核銷」，草案將於週五列入院會議程，外界擔憂若三讀通過，涉助理費案者恐因此解套。對此，高雄市民代助理職業工會強烈反對，痛批此舉是「合法剝削」，恐讓助理薪資保障瓦解，形同把公費變成民代的「私人零用金」。

國民黨立委陳玉珍提出修法，主張民代助理費可「統籌運用、免檢據核銷」，草案今於程序委員會通過、將列入週五院會。若後續三讀，涉助理費爭議的林岱樺、高虹安等人恐因此解套。

對此，高雄市民意代表助理職業工會痛批，這並非歷史解套，而是赤裸裸的合法剝削。工會指出，一旦助理費成為民代可自由分配的「統籌款」，且不再需要檢據核銷，這筆經費將不再是國家保障助理薪資的公帑，而成為民代口袋裡可自由支配的零用金。

高雄市民意代表助理職業工會理事林力宏指出，助理薪資保障消失，專業地位被矮化，只能依賴民代個人良心，將造成議會與政治幕僚人才大量流失。

工會進一步表示，修法主張經費使用僅需承擔政治責任，實質上是把結構性的勞資不對等問題，丟給四年一次的選舉來決定，選民無法得知助理薪資或經費實際運用情況，將助理群體的權益置於極度不利的位置，對奉公守法的助理而言是一種嚴重傷害。

工會呼籲立法院，不要為了掩蓋既有錯誤，而犧牲整個政治幕僚制度的未來。工會明確表示，支持制度檢討和改革，例如加班費上限調整、員額彈性，但絕對不能讓助理費成為民代私庫，也不能取消核銷制度，否則將讓助理薪資保障全面瓦解，專業助理淪為政治家個人運用公費的附庸。

