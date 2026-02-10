合法掩護非法 八德分局破獲棋牌社賭場 查獲17人送辦

假休閒真賭博 八德警鐵腕掃蕩棋牌社 負責人及賭客全落網。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市八德區驚傳棋牌社「掛羊頭賣狗肉」非法經營賭博。八德警分局日前接獲情資，轄區內某棋牌社企圖以合法經營掩護非法賭博，不僅透過通訊軟體Line群組大肆揪客，還不定期舉辦活動吸引賭客上門。為規避警方查緝，該店更採取嚴格的會員制度，藉此過濾可疑人物，行徑相當謹慎。

八德警分局對此高度重視，立即成立專案小組展開長時間的布建與情資蒐證。在掌握明確犯罪事證後，向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，並於昨（9）日夜間見時機成熟，集結警力發動拂曉出擊。警方衝入現場時，多名賭客正激戰正酣，當場措手不及。

此次行動一舉查獲洪姓負責人（女、47歲）、汪姓員工（女、55歲）、楊姓員工（男、45歲）及賭客共14人，現場查扣不法所得現金18萬餘元、籌碼一批（共計38萬餘點）及麻將賭具數副。全案訊後依賭博罪嫌將負責人、員工及賭客分別移送桃園地檢署偵辦及裁罰。

八德分局長鄭文銘強調，為提供市民安心的生活環境，警方將持續針對職業賭場展開鐵腕掃蕩。對於任何「假合法、真賭博」的違法行為，警方絕對嚴加取締，絕不寬貸；除刑事責任外，亦將依規定裁處。警方嚴正警告相關業者，切勿心存僥倖、知法犯法，以免自食惡果。(圖/警方提供)