合法掩護非法 新店警取締違法養生館

記者黃秋儒／新北報導

新店警分局日前接獲檢舉，於新北市新店區中興路上某間養生館疑有性交易情事，經縝密蒐證後，由新店警分局行政組會同派出所員警前往查察，發現店家聘雇女子，以消費新臺幣1300元提供全身按摩為掩護招攬客人，再於客人進行按摩之際，暗示加價500元就可提供半套性服務。

新店警分局指出，警方於日前下午派員前往該養生館附近等候，待時機成熟，旋即進入執行查察，順利查獲按摩房內49歲阮姓女子意圖從事半套性交易服務，並於店內櫃檯扣得結帳單7張、營業所得新臺幣4000元等證物，另將現場負責人吳姓女子（48歲）一併帶回調查，全案依妨害風化罪嫌移請台灣臺北地方檢察署偵辦。

新店警分局表示，將持續查緝色情養生館及不法營業場所，展現取締非法、淨化社會環境和維護社會治安之決心，並透過市府公安聯合稽查，以結合「第三方警政」，清除「治安污染源」，營造市民安居生活環境。