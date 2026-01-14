「合法掩護非法」！萬華分局強力掃蕩 一日連破2家職業賭場

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局龍山派出所與西門町派出所日前分別接獲線報，指西昌街一帶個別轄區內疑似有職業賭場暗中營業。兩派出所隨即各自組成專案小組，長時間監控蒐證，待不法事證齊備後，於同一日內同步展開查緝行動，一舉破獲2家職業賭場。

警方指出，昨（13）日西門町派出所率先持臺灣臺北地方法院核發之搜索票，於下午2時許前往西昌街某休閒館執行查緝，當場查獲負責人1人、賭客34人，並查扣不法所得新臺幣3,800元、點數卡一批、主機1台、麻將9副、搬風骰子5顆等相關證物。

西門町派出所現場查扣之證物。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

隨後，龍山派出所亦於當日晚間7時許，持搜索票前往西昌街另一處休閒協會執行查緝，當場查獲負責人1人、員工1人及賭客20人，並查扣不法所得新臺幣11萬5,100元、搬風骰子5顆、麻將5副等證物。

龍山派出所帶賭客上警車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

龍山派出所現場查扣之證物。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

經警方調查，2處場所皆以合法棋牌社為掩護，實際上透過籌碼兌換現金方式，暗中經營非法職業賭場。全案訊後，警方已將2案現場負責人及工作人員依刑法第268條意圖營利供給賭博場所罪嫌移送偵辦，另賭客則依刑法第266條賭博罪嫌偵辦。

萬華分局偵查隊副隊長施仁捷案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局強調，此類不法棋牌社以合法名義掩護非法行為，嚴重影響社會風氣與治安，警方將持續強化掃蕩力道，展現打擊不法決心；也呼籲民眾若發現可疑場所或人員出入複雜情形，應即向警方通報，警民攜手共同維護社會治安。

