合法掩非法 萬華警佈天羅網 破地下室賭場
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局日前接獲線報指出，轄內一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場，以合法掩護非法，經警方日以繼夜蒐證後發現屬實，為檢肅不法，乃持搜索票前往執行查緝，現場查獲有13名賭客，4名工作人員，賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及賭具象棋、骰子等。
該賭場藏身於地下室，除鄰近聯外橋樑交通便利，另以洗車場掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，故而吸引熟客上門。經警方長期部署多名警力監控，俟時機成熟，即持搜索票執行查緝，當場查獲13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員則依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。
萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。
萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人
社會中心／綜合報導合法洗車場，藏"地下賭場"！台北萬華一間洗車場，警方掌握疑似地下一樓經營賭場，由於地點隱密，吸引熟客上門，長期蒐證後，昨天持搜索票前往逮人，當場查獲13名賭客、4名工作人員，並查扣現金23萬多元及象棋等賭具。洗車場老闆喊冤，聲稱只知道租人辦活動，但警方不採信。民視 ・ 9 小時前
白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似自由時報 ・ 15 小時前
