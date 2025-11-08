合法掩非法 萬華警佈天羅網 破地下室賭場

圖說：發言人臺北市萬華分局西園路派出所長黃英洲。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局日前接獲線報指出，轄內一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場，以合法掩護非法，經警方日以繼夜蒐證後發現屬實，為檢肅不法，乃持搜索票前往執行查緝，現場查獲有13名賭客，4名工作人員，賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及賭具象棋、骰子等。

該賭場藏身於地下室，除鄰近聯外橋樑交通便利，另以洗車場掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，故而吸引熟客上門。經警方長期部署多名警力監控，俟時機成熟，即持搜索票執行查緝，當場查獲13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員則依刑法賭博罪移送地檢署偵辦。

萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。