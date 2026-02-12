合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦

北市萬華警方接獲線報，有合法棋牌社暗地經營非法賭場，昨天前往查緝逮捕負責人賭客在內共13人。（圖／翻攝畫面）





北市萬華分局日前接獲線報，位於東園街上一間合法登記棋牌社，竟以清潔費取代抽頭金規避，案經萬華警方監控蒐證，昨天前往棋牌社查緝，當場逮捕包含負責人賭客在內共13人，訊後依賭博罪移送工作人員和負責人共13人。

警方指出，有民眾檢舉位於萬華東園街上的一間合法棋牌社，其實暗地經營非法職業賭場，警方獲報立即組成專案小組監控蒐證，昨（11日）持臺灣臺北地方法院核發搜索票執行查緝，成功破獲職業賭場。

警方將負責人賭客帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

現場查獲負責人1人、工作人員1人、賭客11人，並查扣不法所得新臺幣2萬餘元、監視器鏡頭7顆、麻將牌3副等證物。經查該職業賭場為規避查緝裝設多支監視器，仍遭專案小組蒐得賭客以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依刑法第268條營利供給賭博罪移送偵辦，賭客則依刑法第266條賭博罪偵辦。

萬華分局表示，年節將近，警方將強化相關查緝工作，持續掃蕩不法賭博場所。倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

