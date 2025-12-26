合法環保車載運非法營建材逾100萬公斤賺黑心錢逾2千萬元 中檢起訴104人、緩起訴67人

合法環保車載運非法營建材逾100萬公斤。（中檢提供）

台中地檢署偵破非法廢棄物清理鏈，查出以隆福環保科技公司負責人周姓男子為首的犯罪集團，租用中市沙鹿區土地，對外佯稱為停車場，實則以合法環保車輛載運違法清運業者進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。去年短短8個月，即收受營建混合物即逾3 萬立方米、廢木材逾100 萬公斤，數量龐大，犯罪所得高達2,311 萬餘元。日前大舉搜索24處，將周男依法聲押獲准。中檢今（26日）偵查終結，周男等104人被依違反廢棄物清理法提起公訴。另67人緩起訴1年，每人各支付公庫3萬至12萬元不等。

起訴指出，周男（35歲）原是得豐環保公司（原領有乙級廢棄物清除許可證，因非法設置廢棄物貯存場或轉運站，2022年間廢止許可）實際負責人，實質掌控領有乙級許可證的隆福公司。去年周男夥同母親周母（59歲）、表弟林男（30歲）組成非法廢棄物清除、處理集團，違法收受廢棄物，大賺黑心錢。

中檢起訴104人、緩起訴67人。（中檢提供）

首先周男等人租用中市沙鹿區土地，對外佯稱為停車場，實則違法提供予多家違法清運業者，進場傾倒廢木材、營建混合物及垃圾。該集團按重量或體積收取高額處理費（每公斤新臺幣4 至6 元或每立方米1,500 至2,500 元）。經統計，僅去年1月至8月間，該場址收受的營建混合物即逾3 萬立方米、廢木材逾100 萬公斤，數量龐大，周男等人因此獲取之犯罪所得高達2,311 萬餘元。

合法掩護非法，傾倒廢棄才。（中檢提供）

為去化非法收受之巨量廢棄物，周男等人利用隆福公司名下領有許可證的管制車輛，將非法場址內經簡易分類廢棄物，轉運至合法機構。周男還指示林男在環境部申報系統中虛偽填報產源，謊稱廢棄物係由隆福公司車輛直接從各工地載運進場，試圖以「合法車輛」及「不實數據」掩蓋非法設置轉運站之事實，嚴重損害主管機關對於廢棄物管理之正確性。

賺黑心錢逾2千萬元。（中檢提供）

全案因民眾檢舉，檢察長張介欽甚為重視，指派主任檢察官吳錦龍規劃「淨土專案」進行深入分析及統合情資，並指派劉志文檢察官指揮檢警、中市環保局等組成專案小組，展開縝密蒐證。去年8月間，兵分多路同步搜索24 處，並向法院聲請羈押隆福公司實際負責人周男獲准。再於同年10月至今年2月間，接續發動5波偵查行動，專案小組循線查獲多名業者明知應將廢棄物運往合法機構處理，竟為節省成本或貪圖便利，違法將廢棄物載往上開非法場址傾倒，涉案的合法、非法公司、載運司機總計近200人，均一併予以偵辦起訴或緩起訴。

