「合法白粉男」狂掃砂糖爆紅！離台前夕獲台糖聯繫邀約

池田喬俊抱著特大台糖抱枕，寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」。(曹婷婷攝)

日本知名蘋果糖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前因狂掃台糖精緻細砂，一度引起海關查驗，真相曝光後爆紅，他還因此被稱為「合法白粉男」，更引來台糖主動聯繫邀約，離台前夕於9日與台糖董事長吳明昌會晤，池田喬俊說，「今天真是夢幻的一天」。

池田喬俊原本既定行程結束後就要返回日本，因台糖邀約延至後天才飛回日本，他形容今天心情感覺很夢幻，「從帶著砂糖搭上飛機那一刻開始，彷彿是一部電影般的故事」，他說，這一切已經超越國際語言，讓人跟人之間更緊密，很不可思議。

池田喬俊當場製作手工蘋果糖，送給台糖董事長吳明昌(右)。(曹婷婷攝)

他今天也抱著台糖贈送的特大台糖砂糖造型抱枕，並寫下「我非常喜歡台糖的砂糖，也衷心希望台日友誼長久」的字樣。他提及對糖的品質要求高，而台糖砂糖獨特蔗蜜香氣加上日本蘋果清甜，完美勾勒兩者韻味的靈魂，味覺前所未有的好吃，視覺也非常漂亮。

吳明昌表示，池田喬俊尋尋覓覓找好糖，認為台糖的精緻細砂是最好的糖，讓更多人知道台糖的隱形冠軍，不只得到台灣人肯定，也得到日本人肯定，這是台灣的驕傲，也是台糖的驕傲，這糖不只是甜而已，還有餘韻、溫度溫馨的感覺。

他強調，未來會把糖銷往日本及其他國家，讓更多國家認識台糖優質生產的好糖，相信這對我們的經濟、外交都有很大的助益。台糖指出，池田喬俊光是來台灣巡迴前後就購買了200箱的台糖精緻細砂，目前該款糖雖未銷往國外，但加在飲料的液糖已銷往美國、加拿大等國。

台糖為深化雙方情誼，特別訂製1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通以及台糖經典砂糖禮盒作為伴手禮，池田也當場熬煮台糖砂糖，手工製作台糖NO.1蘋果糖回贈。雙方後續也將進一步討論合作模式，期許未來將台糖百年傳承糖業工藝，結合池田社長的創意，將台灣特有蔗香風味推向國際甜點界。

