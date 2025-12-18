合法第三方支付「國聲科技」替詐團、博弈洗錢80億 2負責人遭押

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內早期獲審通過合法登記的第三方支付「國聲科技」公司，以虛擬帳號代收代付詐欺贓款與賭資，協助詐團及博奕網站洗錢，從而收取0.3%至0.5%手續費，短短不到2年期間，經手至少80億元，不法獲利上看3000萬元，國聲謝姓負責人及鄧姓科技公司負責人都被檢方聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊指出，日前偵辦一起假檢警詐欺案，循線分析可疑洗錢金流交易明細，發現第三方支付公司涉嫌與不法集團勾結，利用第三方支付公司協助業者代收買賣款項可申請虛擬帳號的特性，與詐欺集團及博弈公司合作，以虛擬帳號代收代付詐欺贓款與賭資。

經循線追查後發現，涉案的國聲科技有限公司為合法登記第三方支付業者，國聲科技為了賺手續費，與鄧姓男子成立的科技公司合作，簽立金流服務作為國聲的特約商店，鄧男的科技公司透過國聲取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，再交給詐騙集團被害人及賭客入金，偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品所得款項，企圖隱匿犯罪所得。

全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在台北市、新北市、桃園市、台中市等地執行3波查緝行動，查獲謝嫌等19人，並查扣現金1872萬餘元、筆電及手機等證物，全案依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移請北檢偵辦，國聲公司謝姓負責人及特約公司鄧姓負責人均遭聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

