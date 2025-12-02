合球 》彭千津奪最佳女射手 教練選手雙重身份相輔相成

彭千津榮獲「最佳女射手」殊榮，為臺灣爭光（圖_中華民國合球協會提供）

體育中心/綜合報導

剛結束的2025 IKF 世界盃沙灘合球賽（大洋洲站）中，中華隊在眾多強敵環伺下，以穩定的團隊表現脫穎而出，成功奪下冠軍。其中，中壢國中教練彭千津更以精準的投射與穩定的心態，榮獲「最佳女射手」殊榮，為臺灣爭光，也為自己多年的努力寫下亮眼的一頁。

彭千津笑著說：「我從小就很喜歡運動，國小的時候打籃球，但因為身材條件的關係，到了國中時教練問我要不要試試看合球。」這個契機，開啟了她至今超過十年的合球旅程。從國中、高中、大學，一路延續到出社會，如今更成為帶領國中生的教練，她始終沒有離開這項運動。她說：「我覺得合球最吸引人的地方，就是它是男女平等的運動，大家都要互相配合，沒有誰是主角。」

從選手轉變成教練，對彭千津來說是一段全新的挑戰。她說：「當時想說試試看，沒想到一帶就帶出興趣。」身為教練，她學會用更細膩的眼光觀察學生，從動作到心態，幫助他們更了解這項運動。她說：「當選手時，我只要控制自己，但當教練，必須想辦法讓學生理解我要表達的，並在場上做出來，那是完全不同的難度。」對她而言，教練與選手的身份相輔相成，不僅讓她更理解戰術背後的邏輯，也讓她在球場上思考更全面。

從選手轉變成教練，對彭千津來說是一段全新的挑戰、更全面的思考（圖_動澤運動媒體提供)

談到這次在世界盃沙灘合球賽奪冠的經過，彭千津語氣中仍帶著感動說道：「我們這次的選拔比較晚，集訓次數也很少，大概只有十次訓練。」多數隊員平時都有工作，能夠湊在一起練球的時間有限，她說：「大家真的都很辛苦，但彼此都很珍惜這段時間，努力培養默契，才能在國際舞台上展現出這樣的成果。」

這次比賽面對地主澳洲隊的身材優勢與場地熟悉度，中華隊必須在短時間內完成適應。沙灘場地鬆軟、氣候多變，讓體能消耗加倍。彭千津説：「有時太陽太大、天氣太熱或太冷，都會影響我們的表現。」大家互相鼓勵、及時調整心態，才是能一路挺進的關鍵。她也表示，在比賽的第二天開始大家就放下緊張，照著平常訓練的節奏去打，越來越順。

被問到奪得「最佳女射手」的心情，她笑著說：「其實真的嚇到，一開始只想著好好打球，保持平常心。頒獎時我還在沉浸我們拿冠軍的喜悅，沒想到聽到自己的名字。」她感性地表示，這份榮譽不只是屬於自己，更屬於整個團隊，她也感謝隊友：「隊友一直鼓勵我出手、幫我搶籃板，沒有他們也沒有這個獎。」

回台後，彭千津也計畫將這次的經驗分享給學生，讓孩子們了解努力與堅持的意義。她說：「希望他們知道，就算過程艱難，只要團隊齊心，什麼都有可能。」她也期盼，未來能有更多人了解並參與合球。