合球》許健峰帶領國家隊出征亞洲盃 培養年輕世代接軌國際舞台

許健峰將帶領一批年輕新秀挑戰亞洲勁旅（圖_動澤運動媒體提供)

體育中心/綜合報導

將在2025年12月9日至14日，於馬來西亞登場的2025年IKF亞洲盃合球錦標賽，中華隊將由南崁高中教練許健峰領軍，帶領一批年輕新秀挑戰亞洲勁旅，延續臺灣合球在國際舞台的競爭力。

許健峰從國中開始接觸合球，當時教練從籃球、手球校隊中尋找選手，他因緣際會參加比賽，從此投入這項獨特的男女混合運動。他說：「合球很特別，要學會理解男、女隊友的想法，不然在場上容易產生摩擦。」他笑著表示，也正因如此，合球有一種讓人著迷的魅力。成為教練後，他更懂得觀察選手之間的互動，許健峰說：「有時學生在場上打得不順，其實是情緒問題，教練要去了解他們場外的狀況，才能真正幫助他們進步。」

回憶成為教練的契機，他表示，大學從師大畢業後，本來只是想回桃園陪家人，沒想到順利考進南崁高中，就這樣一路留下來。在臺灣當教練並不輕鬆，很多基層教練都是一人分飾多角，像是帶隊出去比賽時交通、訂便當一些繁瑣的事情很多時候都要自己來。

此次擔任亞洲盃國家隊教練，他感謝協會的信任，也感謝學校體育團隊的支持。他說：「我其實掙扎很久，學校業務繁重，還好老師們願意幫忙，才讓我能專心帶隊。」目前球隊已完成第一階段訓練，成員多半是他曾帶過的U17、U19年輕選手。許健峰說：「這批球員技術與體能都很好，現在重點是整合、統一目標。亞洲盃是一個過程，最終目標還是世錦賽與世運會。」

許建峰因緣際會回到家鄉任教，也感嘆在臺灣當教練並不輕鬆（圖_動澤運動媒體提供)

臺灣近年在國際賽上已不再畏懼歐洲強權，許健峰說：「自從我們在2022、2023年打敗荷蘭後，球員的信心大增。雖然身材條件有差，但他們敢打、不怕輸，這比什麼都重要。」

面對培訓名單的取捨，他語氣溫和卻堅定：「最後只能選出14位選手，沒被選上的不代表不夠好，只是考量不同，希望他們保持信心，繼續努力。」許健峰期盼，這次亞洲盃不僅是競賽，更是培養年輕球員視野與態度的契機。

談到國內推廣的重要性，合球在臺灣已發展四、五十年，桃園也深耕二、三十年。未來要靠全民參與與政策支持，建立完整的基層制度，選手才能持續成長。